فندت مديرية الصحة والسكان وإدارة مستشفى العوينات بتبسة تسلم اي استقالة جماعية أو فردية من طرف الأطباء العامون لمستشفى العوينات على خلفية فتح مصلحة جديدة للتكفل بمرضى كوفيد 19 .لتوفير عدد أسرة إضافي يتم فيه مرافقة المصلحة المرجعية بمستشفى بكارية.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي قد روجت وثيقة ممضية من طرف أطباء في مستشفى العوينات تتحدث عن استقالة جماعية تضمنت استغاثة لتشكيل لجنة تحقيق في ظروف التي يمارس فيها الطبيب العام بين المداومات والاستعجالات اضافة لقرار فتح مصلحة التكفل بكوفيد 19 ،وتضمنت الوثيقة اشارة لعدم توفر المواد ولوازم الوقاية ما يجعلهم عرضة للعدوى وعدم القدرة على التكفل بهذه الوضعيات.

ومن جهته قال مدير مستشفى العوينات رسميا لم ـمض على اي استلام لاستقالة ولم تسجل بالبريد الوارد لمكتبي . سمعت بذلك ورأيت الوثيقة في الفيس بوك لا تحمل اي تأشير بالاستلام ولا لي تسجيل رقمي يدل على الاستلام كما هو معمول به.