سجلت الجزائر 305 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات و169 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

الأرقام المسجلة خلال أكثر من أسبوع لم يسبق أن سجلتها الجزائر في عز انتشار فيروس كورونا.

وبعد هذه الأرقام، بلغ عدد المصابين بالفيورس في الجزائر 13273 وعدد الوفيات 897 وحالات الشفاء 9371 حالة، كما يتواجد حالي 44 مريضا في العناية المركزة.

واعتلت ولاية باتنة ترتيب الولايات الأكثر تسجيلا لحالات الاصابة خلال اليوم الأخير باحصاء 59 اصابة، تلتها وهران بـ41 ثم سطيف لـ 32 اصابة، فيما سجلت 33 ولاية أقل من 5 حالة في وقت لم تسجل 21 ولاية أي حالة جديدة.