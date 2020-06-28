كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة ، زوال اليوم الأحد حلال ندوة صحفية أن المجموعة الإجرامية التي إستهدفت المركبة الممونة لبنك الفلاحة و التنمية الفلاحية "بدر" بعزازقة زوال يوم الأربعاء المنصرم قد إستفادت من شراكة موظفة تشتغل بذات المؤسسة المصرفية.



كما تحدث وكيل الجمهورية لمحكمة عزازقة عن مشاركة عنصر من الأربعة عناصر الموقوفة في القضية هذه في مشاركته في عملية سطو على بنك بالخارج الأمر الذي دفع "الأنتربول"يصدر في حقه أمر دولي بالقبض عليه كما سبق "للخبر" أن أشارت إليه أمس السبت . للإشارة الندوة الصحفية هذه التي لم توجه "للخبر" الدعوة لحضورها كما هو الأمر بالنسبة لعدد كبير من العنوانين الصحفية و القنوات التلفزيونية إقتصر حسب زملاء غطوها إقتصرت على قراءة بيان من قبل وكيل الجمهورية.