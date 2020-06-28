اعتبر قائد وفاق سطيف أكرم جحنيط اليوم الأحد، أن عدم إنهزام الوفاق في 14 مقابلة متتالية في مختلف المنافسات “دليل قاطع على قوة الفريق” .



و قال جحنيط أن الأحداث التي وقعت مؤخرا (إيداع المدير العام للنادي فهد حلفاية رهن الحبس المؤقت)، “لم تؤثر على اللاعبين إطلاقا لأنها تزامنت و توقف البطولة بسبب جائحة كورونا”، مضيفا “إن دورنا ينحصر فوق الميدان و فقط” .

و أضاف قائد الوفاق، أنه و زملائه ينتظرون بشغف قرار السلطات المختصة المتعلق باستمرار البطولة الوطنية من عدمها ليس لتبرير أو إسكات المشككين في نزاهة نتائج الفريق، إثر الكلام الذي قيل بعد “قضية التسريبات الصوتية” و لكن لمواصلة الأداء “فوق الميدان و مواصلة إمتاع عشاق فن الساحرة المستديرة خاصة أنصار الوفاق بغية تحقيق الأهداف التي سطرتها الإدارة إذا تواصلت البطولة” .



و بخصوص وضعية رفقاء القائد أكرم جحنيط، في ظل الظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، أكد صانع ألعاب الوفاق أن الكل يحضر بمفرده طبقا لبرنامج معد من طرف الطاقم الفني بقيادة المدرب نبيل الكوكي .



و تمنى المايسترو أكرم حجنيط، أن يخرج وفاق سطيف سالما من هذه الأزمة التي وصفها بـ”سحابة عابرة” و أن يزول هذا الوباء.