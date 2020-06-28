أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أن دفع مستحقات الإيجار الخاصة بأشهر مارس وأفريل وماي ستكون على شكل أقساط.



وحسب البيان فقد أعطى وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري تعليمة للمدير العام لوكالة "عدل" ، تقضي بالسماح للمكتتبين بدفع مستحقات إيجار سكناتهم الخاصة بأشهر مارس وأفريل وماي مقسّمة على سنة كاملة.



وتابع البيان أن هذا الإجراء جاء للتخفيف من أعباء مكتتبي الوكالة، والتسهيل لهم بدفع مستحقاتهم الشهرية، بالإضافة إلى قيمة مستحقات الأشهر المذكورة آنفا مقسمة على أشهر السنة، و دون احتساب غرامة التأخير.