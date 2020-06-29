تراجع الطلب على استهلاك الخبز منذ انتشار وباء كوفيد-19 بالجزائر بنسبة 30 بالمئة، حسب ما أفاد به، أمس الأحد، رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط الذي ثمن تراجع مستوى تبذير هذه المادة الحيوية طيلة فترة الحجر الصحي.

وأوضح قلفاط في تصريح لوكالة الانياء الجزائرية ، أن إنتاج الخبز تراجع من 50 مليون خبزة /اليوم قبل بدء الحجر الصحي إلى 33 مليون خبزة /اليوم حاليا وهو ما يمثل انخفاضا ب30 بالمائة.

ووصلت نسبة تراجع الطلب على الخبز 70 بالمائة منذ مارس وإلى غاية نهاية شهر رمضان قبل أن يسجل الطلب انتعاشا مؤخرا. ومازال تأثير غلق المطاعم الخاصة ومطاعم الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة والمدارس والجامعات يؤثر على مستوى الطلب على الخبز، رغم عودة الطلب لدى العائلات إلى مستواه الطبيعي، بحسب قلفاط. ولاحظ ممثل الخبازين تراجع مستوى التبذير منذ بداية الحجر الصحي، وهو ما اعتبره سلوكا جيدا، من طرف العائلات.

وأكد قلفاط أنه لا توجد ندرة في مادة الفرينة في السوق و دعا الخبازين إلى اقتنائها مباشرة من المطاحن. وأوضح أنه على الخبازين التوجه لاقتناء الفرينة مباشرة من المطاحن باستعمال سجلهم التجاري للحصول على الكميات التي يحتاجون إليها. وحسبه، فإن المطاحن تمنح اكياس 25 كغ فقط لباعة الجملة لكنها توفر أكياس 50 كغ وبكميات معتبرة للمخبزات.

وفي هذا السياق، انتقد المتحدث البيروقراطية التي تميز إدارة المطاح والتي تشترط ملفا ثقيلا يتكون من نسخ عن السجل التجاري وبطاقة جبائية وشهادة الإقامة وشهادة الميلاد و2 صور شمسية وغيرها من الوثائق في حين لا يتطلب الأمر، يضيف، سوى السجل التجاري للخباز لإثبات هويته ومهنته. وبخصوص نقل مادة الفرينة، دعا قلفاط الجهات الوصية إلى إلزام المطاحن بتطبيق القانون وإيصال مادة الفرينة إلى باب المخبزات.

كما أشار إلى إشكالية توقف الدعم الموجه لنقل هذه المادة في ولايات أقصى الجنوب والتي يتنقل فيها الخبازين لأزيد من 450 كم من أجل جلبها من المطاحن، على حد قوله.