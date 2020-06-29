توفي عون الحماية المدنية بوحدة الميلية اختناقا بالدخان، خلال تدخله في عملية إخماد حريق مهول، شب صبيحة اليوم الإثنين بوحدة توليد الكهرباء و الغاز التابعة لشركة هيونداي بمنطقة بلارة الصناعية،حسب مصادر مؤكدة من عين المكان.

الحريق المهول اندلع على مستوى مركز تجميع النفايات بالوحدة الصناعية لتوليد الكهرباء و الغاز، و قد تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد الحريق، مما تسبب في وفاة العريف البالغ من العمر 48 سنة، على مستوى مستشفى البشير منتوري بالميلية.

و تبقى أسباب الحريق مجهولة لحد الآن.