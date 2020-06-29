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298 إصابة جديدة وارتفاع حالات الشفاء

298 إصابة جديدة وارتفاع حالات الشفاء

أخبار الوطن
29 يونيو 2020 () - إسلام.ب
صورة: وكالة شينخوا
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سجلت الجزائر 298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حسب آخر حصيلة كشف عنها الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابع الجائحة، الدكتور جمال فورار، اليوم الإثنين.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية انتشار الجائحة في الجزائر أواحر شهر فيفري الماضي إلى 13571 حالة مؤكدة.

كما عرف عدد حالات الشفاء ارتفعا ملحوظا بتسجيل 300 حالة تعافي في الـ24 ساعة الأخيرة، رفعت العدد الإجمالي إلى 9671.

فيما يخص الوفيات فقد بلغت 905 بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، كما يتواجد 42 مريضا في العناية المركزة.

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كورونا

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