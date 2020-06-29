أكدت وزارة المجاهدين، اليوم الإثنين، أن الوزير الطيب زيتوني لا يملك إلا الجنسية الجزائرية، نافية الأخبار التي راجت مؤخرا حول امتلاكه للجنسية الفرنسية.

وجاء في بيان للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية في الفايسبوك " تبعا لحملة التزييف التي تنتهجها بعض الأطراف للمساس بالسيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق والتهجم على شخصه عبر إدعاء أنه يمتلك جنسية غير الجنسية الجزائرية، وفي هذا الشأن نفند بشدة هذه الإدعاءات الكاذبة التي ليس لها أساس من الصحة".

وأضاف البيان " نؤكد أن السيد الطيب زيتوني، لا يمتلك إلا الجنسية الجزائرية الأصلية الأصيلة الموروثة أبا عن جد، التي يحملها بكل فخر واعتزاز، ولن تكون له أي جنسية أخرى اليوم وغدا وأبدا".