بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 13571 حالة، منها 298 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الإثنين.

وسجلت ولاية سطيف أكبر عدد من الإصابات في الـ24 ساعة الأخيرة بـ48 حالة، متبوعة بالبليدة (24 حالة) والجزائر العاصمة ( 22 حالة).

إجماليا، تبقى البليدة (1603) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1433) ثم سطيف (1178).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1603 (+24)

الجزائر: 1433 (+22)

سطيف: 1178 (+48)

وهران: 836 (+12)

قسنطينة 574 (+2)

ورقلة: 437 (+12)

عين الدفلى: 423 (+0)

تيبازة: 408 (+7)

بجاية: 345 (+1)

باتنة: 339 (+7)

تلمسان: 328 (+4)

المدية: 293 (+7)

أم البواقي: 270 (+9)

برج بوعريريج: 250 (+3)

تيارت: 242 (+5)

الجلفة: 242 (+9)

عنابة: 242 (+2)

المسيلة: 234 (+1)

تيزي وزو: 231 (+2)

معـسكر: 203 (+6)

الأغواط: 201 (+13)

بسكرة: 200 (+1)

خنشلة: 192 (+3)

سكيكدة: 189 (+5)

بومرداس: 186 (+0)

الوادي: 180 (+17)

بشار: 179 (+0)

تبسة: 177 (+12)

البويرة: 171 (+2)

أدرار: 169 (+3)

غرداية: 150 (+10)

عين تموشنت: 137 (+1)

مستغانم: 134 (+4)

سوق أهراس: 122 (+2)

ميلة: 120 (+0)

سيدي بلعباس: 118 (+1)

جيجل: 107 (+4)

قالمة: 106 (+2)

تيسمسيلت: 103 (+1)

الشلف: 99 (+0)

البيض: 85 (+10)

نعامة: 84 (+7)

غليزان: 73 (+1)

الطارف: 60 (+1)

تمنراست: 51 (+7)

سعيدة: 40 (+8)

تندوف: 16 (+0)

إليزي: 11 (+0)