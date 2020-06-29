أحبط أمس، خفر السواحل لولاية سكيكدة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 17 شخصا تتراوح أعمارهم بين 17 و40 سنة ينحدرون من عنابة، خنشلة، بسكرة، وبرحال، المرسى، بومعيزة بولاية سكيكدة.

وحسب مصادر عليمة فان المجموعة اكتشف أمرها لما شوهد الزورق الخشبي الذي كانت عليه وسط البحر، ليتم توقيف الزورق ونقل الحراقة الـ17 إلى مقر خفر السواحل الكائن بالميناء القديم لمدينة سكيكدة أين أجريت لهم فحوصات من قبل طبيب الحماية المدنية. وذلك تحضرا لتقديمهم إلى المصالح المختصة للتحقيق معهم.

وتعد هذه المحاولة الأولى بسواحل ولاية سكيكدة، منذ ظهور فيروس كورونا، وتجدر الإشارة أن الحراقة قد حولوا شواطئ الجهة الغربية من ولاية سكيكدة، منافذا للهجرة وذلك لكون أغلب الشواطئ تحيط بها الغابة إضافة إلى هذا سبق للبعض من الحراقة وأن تمكنوا من الوصول إلى جزيرة سردينيا بايطاليا.