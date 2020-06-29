سلمت اليوم عناصر الشرطة القضائية بولاية بشار إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار ملفي عصابتين لترويج المخدرات يحمل نفس الوصف الجزائي وهو القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات من اجل البيع والوضع للبيع والعرض والشراء قصد البيع و التحضير والتسليم باي صفة كانت والسمسرة والنقل ولتخزين من طرف جماعة إجرامية منظمة .

وحسب ما توافر من معلومات فإن القضية الأولى تعود لقيام عناصر الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في بيع وترويج المخدرات وحجز كمية من المخدرات قدر وزنها الاجمالي بــ : 14 كلغ من الكيف المعالج، حيث جاءت هذه العلمية بعد استغلال معلومات وردت الى المصلحة تفيد بوجود شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات وترويجها داخل الوسط الحضري باستعمال سيارة سياحية، و عليه باشرت ذات المصلحة بمختلف فرقها التحريات الميدانية في القضية وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة تمكنت من تفكيك هاته الشبكة حيث أسفرت العملية على توقيف شخصين في العقد الرابع من العمر، و حجز كمية المخدرات السابقة مع مركبة سياحية مستعملة من طرف عناصر الشبكة، إلى جانب حجز 04 هواتف نقالة، وعوائد مالية من بيع المخدرات مقدرة بـ 17 مليون سنتيم ، تم حجزها بعد الحصول على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار.

أما سيناريو توقيف المشتبه بهم في القضية الثانية فجاء مطابقا للقضية الأولى، حيث استطاع عناصر فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية بشار في عملية وصفت بالنوعية من وضع حد لنشاط مشتبه فيهم وحجز كميات من المخدرات ( كيف معالج ) قدرت بـ 04 كلغ.

وذكرت مصادر الخبر أن وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات وردت إلى عناصر ذات المصلحة تفيد بوجود شبكة إجرامية تمتهن المتاجرة بالمخدرات (كيف معالج)، ليتم وضع وضع خطة محكمة من أجل توقيف المشتبه فيهم مع مباشرة تحريات واسعة لتوقيف باقي عناصر هذه الشبكة، وهو ما تم فعلا حيث عثر على كمية المخدرات المقدرة ب 04 كلغ مخبأة بإحكام داخل محفظة ظهرية.