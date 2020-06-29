قرر والي المدية عباس بداوي استعجاليا في اجتماع عقده مساء اليوم إعادة غلق سوقي المواشي بكل من قصر البخاري وبوغزول جنوبي المدية.

وجاء هذا القرار عقب استعراض وضعية السوقين بحضور اللجنة الولائية الموسعة للأمن حسبما ورد في بيان لخلية إعلام ديوان الوالي، صادر عشية هذا الإثنين. وذلك –حسب مصادر مقربة- بسبب الارتفاع الذي تم تسجيله في الآونة الأخيرة في أعداد المصابين أو المشتبهة إصاباتهم بجائحة كورونا عقب إجراءات الرفع الجزئي لتدابير الحجر والتوجه نحو الأطر والوسائل الوقائية الذاتية والجماعية، إلا أن التهاون والتطاول على مخاطر المرض من قبل بعض الفئات العمرية من السكان، والتضايق من استعمال الكمامات تحت تأثير حرارة الجو المرتفعة منذ حلول موسم الصيف، التعقيم والتطهير، واستصغار مسألة التباعد الاجتماعي والعودة من حين لآخر إلى التجمعات العائلية وتنظيم بعض مواكب الأعراس، كل ذلك قلل من فعالية الخرجات التحسيسية التي دأبت عليها مختلف المصالح العمومية بمعية حملات التعقيم وسط هؤلاء وكان آخرها يوم السبت من خلال حملة تطوعية شاملة لتخليص محيط عاصمة الولاية من مختلف النفايات و الأوساخ.

كما كانت قد انتشرت انتقادات كثيرة وسط الأطقم الطبية وشبه الطبية، حول العديد من السلوكات الاستهلاكية على غرار تداول ارتشاف القهوة وكؤوس المثلجات في الساحات العامة وغيرها دون توخي خطر انتقالها بين عدة أشخاص. حتى أن العديد من مستشفيات الولاية وفي مقدمتها مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية، اكتظت بالمقبلين على التشخيص والمصابين بأعراض المرض، ولم يعد أمام مسيري ملف كوفيد 19 أكثر من تسريح عشرات المصابين والمشتبهة إصاباتهم بأعراض كورونا بحسب مصادر طبية، لإتمام العلاج وتناول الأدوية الموصوفة لهم والحجر الوقائي بديارهم، لفسح المجال للتكفل بالحالات الأخطر.

وبحسب ذات المصادر، فلا يستبعد اتخاذ إجراءات لاحقة وفي غاية الصرامة في حال استمرار المنحى التصاعدي للإصابات.