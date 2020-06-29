تبرأ صبيحة اليوم اطباء مستشفى الشهيد قيرواني مسعود بن السعيد بمدينة العوينات في تبسة من الاستقالة الجماعية المنشورة في الفايسبوكو.



وقالت ممثلة عن الاطباء للخبر انهم يعملون بصفة عادية وفق برنامج يطره المجلس الطبي .



وحضرت الخبر افتتاح مصلحة كوفيد 19 بالعوينات والمخصصة للفترات الاستشفائية للمصابين بكرونا من غير الحالات المتقدمة بطاقة بين 37 الى 57 سرير مجهزة بكل الوسائل والمواد واللوازم وافقد سعيد بلعيظ مدير الصحة والسكان بتبسة مخزون المواظ واللوازم الذي يكفي لتاطير مصلحة كوفيد 18 الجديدة مضيفا ان مخطط توفير هذه الملحقات للمؤسسة المرجعية بكارية سيمتد لمدن ونزة والشريعة وبئر العاتر من اجل التكفل الامثل والمصابين لقضاء الفترة الاستشفائية.