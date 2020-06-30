حذرت مصالح الأرصاد الجوية من موجة حر تضرب العديد من ولايات الوطن اليوم الثلاثاء.

وأصدرت ذات المصالح تنبيها باللون الأصفر يخص استمرار أجواء حارة مرتقبة على الولايات التالية: بجاية، تيزي وزو، بومرداس البويرة، المدية، البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة، عين الدفلى، الشلف، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، سعيدة وسيدي بلعباس.

وتستمر درجات الحرارة المرتفعة في هذه الولايات من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

وهو نفس الأمر بالنسبة لثلاث ولايات جنوبية هي أدرار، تمنراست، ورقلة التي ستستمر فيها موجة الحر من الساعة 12 زوالا إلى الساعة الثامنة ليلا.