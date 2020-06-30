سيتم، اليوم الثلاثاء، ابتداء من الساعة الثالثة مساء الإعلان عن النتائج الأولية للامتحانات المهنية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاثة بعنوان 2019 الدورة الثانية التي جرت منتصف مارس المنصرم، حسب ما أفادت وزارة التربية الوطنية في بيان لها.

وجاء في بيان الوزارة: "تنهي وزارة التربية الوطنية إلى علم جميع الأساتذة المشاركين في الامتحانات المهنية للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاثة بعنوان 2019 الدورة الثانية، والتي جرت بتاريخ 14 مارس 2020، أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للامتحان المهني يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 على الساعة الثالثة (15:00) مساء، في انتظار تدقيق مصالح الوظيفة العمومية، كما ستشهر القوائم في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى مديريات التربية بالولايات".