أصدر والي سوق أهراس، لوناس بوزقزة، أمس الاثنين، قرارا يقضي بمنع إقامة حفلات ومواكب الأعراس والولائم وذلك للوقاية من انتشار وباء كوفيد-19، حسبما علم من مصالح الولاية.

واستنادا لذات المصالح، فإن هذا القرار الذي يمنع كذلك نصب الخيم المخصصة للعزاء عبر الولاية يندرج في إطار التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة هذا الوباء الفتاك ومكافحته.

ويرمي هذا القرار أساسا إلى الحد من تجمعات الأشخاص وفرض تدابير الوقاية الصحية وقواعد التباعد الجسدي لمنع تفشي وباء كورونا ما من شأنه المحافظة على صحة وسلامة المواطنين، حسب ذات المصالح.