أجرى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي حوارا صحفيا مع صحيفة "آس" الأسبانية الشهيرة، أثنى فيه على نجم ريال مدريد الجزائري الأصل كريم بن زيمة.

واعتبر زطشي أن بن زيمة جزائري 100 بالمائة غير أنه يحمل جنسية رياضية فرنسية، معتبرا أنه أفضل مهاجم في العالم، إضافة إلى أنه "لاعب متكامل سجل في السنوات الأخيرة العديد من الأهداف ويلعب لنادي عظيم مثل ريال مدريد. هذا هو حلم أي لاعب وهو محظوظ لتحقيقه".

وفيما يخص إمكانية لعبه مع المنتخب الوطني، أكد زطشي أن هذا ليس ممكنا، باعتبار أن لوائح "الفيفا" واضحة وتنص على أن أي لاعب شارك في مباراة رسمية مع منتخب أول لا يمكنه تمثيل ألوان منتخب آخر بعد ذلك.

غير أن رئيس "الفاف" أكد وجود استثناء صغير، وذلك في حال سحب بلد المنشأ (في هذه الحالة فرنسا) بطاقته الرياضية، فيمكنه اللعب مع الجزائر، مضيفا "لكن هذا لا يعتمد علينا. لم نحاول أن نجعل بن زيمة يلعب للجزائر لأنه ينتمي إلى فرنسا في الرياضة".

وفيما إجابته على سؤال حول رغبته في رؤية بن زيمة ومحرز في فريق واحد، قال زطشي " محرز وبنزيمة موهبتان جزائريتان عظيمتان ولهما جنسيتان رياضيتان مختلفتان، من غير الممكن مشاهدتهم في منتخب واحد، لكنهم أظهروا أشياء رائعة في فرقهم المختلفة وفي مسابقات صعبة للغاية".

كما أكد زطشي أن الجزائريين يتابعون البطولة الإسبانية بكثرة لأنهم متحمسون لكرة القدم وخاصة المباريات الجميلة. مضيفا أن العديد من الجزائريين يسافرون أحيانًا إلى إسبانيا لمشاهدة المقابلات.