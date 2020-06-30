حظرت السلطات الهندية 59 تطبيقا للهواتف المحمولة، معظمها صينية، من بينها "تيك توك" و"بايت دانس" و"علي بابا" و"وي تشات"، بسبب ما أسمته "مخاوف أمنية".

وصرحت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية، في بيان على "تويتر"، قالت فيه: إن "التطبيقات تضر بسيادة ونزاهة الهند، والدفاع عن الهند، وأمن الدولة والنظام العام".

يأتي هذا الحظر بعد اشتباك حدودي بين الدولتين النوويتين، في وقت سابق من الشهر الجاري، أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا.

تجدر الإشارة إلى أن نزاعًا قديمًا بين الصين والهند حول ملكية منطقة جبلية في شمال كشمير ما زال دون حلول تكون مقبولة للطرفين حتى الآن، بالإضافة إلى ما يقرب من 60 ألف كم مربع في ولاية أروناتشال براديش الشمالية الشرقية، خط التحكم الفعلي يمتد في منطقة لداخ.

وفي خريف عام 1962، تصاعد هذا النزاع إلى حرب حدودية. في عامي 1993 و1996، وقعت الصين والهند اتفاقيات حفظ سلام في المناطق المتنازع عليها.