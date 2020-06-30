تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي بوادي الجمعة في غليزان من توقيف 05 أشخاص مشتبه في تورطهم في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بالتعدد وكذا عدم التبليغ عن الجريمة.

وقائع القضية تعود إلى تاريخ 19 أوت 2019 في حدود الساعة الثامنة مساءً أين تتقدم مواطن إلى ذات المصالح للإبلاغ عن اكتشاف جثة شقيقه داخل مسكنه الكائن بحي 120 مسكن ببلدية وادي الجمعة وعلى الفور انتقلت عناصر تحقيق الشخصية إلى عين المكان أين تم التأكد من صحة البلاغ واكتشاف جثة أربعيني متواجدة بمقر سكنه قد تعرض للقتل بوحشية و عليه عدة إصابات في مختلف أنحاء جسمه.

وبعد تطويق مسرح الجريمة، قامت على التو قوات الشرطة العلمية بجمع كل الدلائل والقرائن العلمية لتحديد الفاعلين، واستمر التحقيق قرابة سنة من البحث والتحري من خلال استجواب كل من له علاقة بالضحية إلى أن أضفت التحريات إلى الكشف عن الاشتباه في قيام شقيقه رفقة 02 من أقربائه باقتراف الجريمة مستعملين في ذلك مطرقة وسلاح أبيض من الحجم الكبير ليتم توقيفهم بتاريخ 25- 06-2020، وهذا بعد اعتراف أحد المتورطين وإفصاحه عن شركائه في الجريمة بعد أن خططوا لاقترافها عن طريق ترصدهم الضحية واستغلال وقت تواجده بالمسكن بمفرده، وعلمهم بحيازته على مبلغ مالي معتبر قصد شراء مسكن وإصرارهم على قتله وسرقة المبلغ المالي.

وبالموازاة تمكنت عناصر الشرطة من استرجاع جهاز هاتف نقال ملك للضحية مرمي بواد بن فمد بذات البلدية، إضافة إلى ذلك تم توقيف شخصين آخرين كانا على دراية بمقترفي الجريمة ولم يبلغا عنها المصالح الأمنية.

وبعد استكمال التحقيقات تم انجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهم، الذين قدموا أمام العدالة، حيث تم إيداع 03 أشخاص الحبس عن تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة السرقة فيما تم وضع شخصين آخرين تحت الرقابة القضائية عن تهمة عدم التبليغ عن جناية.