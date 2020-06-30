قرّرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل كأس أمم إفريقيا، التي كانت مقررة في بداية سنة 2021، إلى جانفي 2022 في الكاميرون، حسب ما نقلت قناة "بي إن سبورت".

كما اتخذت اللجنة التنفيذية لـ"الكاف" قراراً بتأجيل بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين إلى جانفي 2021.

أما بالنسبة للكؤوس الإفريقية فقد تقّرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام مباراة واحدة في سبتمبر المقبل بالكاميرون.

بدوره، سيقام نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي بنظام مباراة واحدة في سبتمبر المقبل لكن على أرض المغرب.