أعلن وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة وليد ياسين خلال زيارة رسمية قادته يوم الثلاثاء إلى سيدي بلعباس عن قرب موعد إطلاق صندوق وطني خاص بتمويل الحاضنات، وهو الذي أكد إمكانية أن يساهم ذات الصندوق في حل جملة من المشاكل العالقة "بعد أن اقتصر تمويل الحاضنات والمؤسسات الناشئة سابقا على ما تجود به صيغ التمويل التقليدية في إطار "أنساج" وباقي الصيغ الداعمة والمرافقة لمشاريع فئة الشباب".

وقال الوزير المنتدب بأن الحاضنة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون لها طابع الديمومة وهي مدانة انطلاقا من خطواتها الأولى ما جعلنا نركز طيلة الأشهر الستة الأولى من العمل ضبط الأطر القانونية والجوانب التنظيمية الخاصة بالحاضنات، دون غض النظر عن ذلك الحيز الهام خصصناه للجانب التمويلي الخاص بهذه الحاضنات مستقبلا" كما قال.

واعترف وليد ياسين على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى مقر حاضنة سيدي بلعباس التابعة للوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها بحقيقة ذلك التهميش الذي عانى منه على مدار سنوات حاملو المشاريع المنتسبون لولايات الجزائر العميقة، وهو الذي وصف الخطوات المحققة في الميدان حتى الآن بـ"المشجعة" رغم الانعكاسات السلبية التي فرضها تفشي جائحة "كورونا" ، قبل أن يدعوا وسائل الإعلام إلى دعم المبتكرين الحقيقيين لدفعهم إلى تقديم المزيد من جهة ولقطع الطريق أمام من اسماهم بـ"الدجالين" الذين لطالما حاولوا اكتساح الميدان والتموقع بالاعتماد على الدعاية الإعلامية.