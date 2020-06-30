سجلت مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر (HUPE) تواجد بعوض النمر على مستوى 24 بلدية بالجزائر العاصمة وذلك بعد رصد بؤرها من طرف الفرق الخاصة بمعاينة ومكافحة هذا البعوض, حسب نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح حميمي مصطفى أن المؤسسة خصصت 16 فرقة لمكافحة بؤر بعوض النمر، الخطير على الصحة العمومية، عبر تراب ولاية الجزائر وذلك بعد تسجيل تواجدها عبر 24 بلدية، مشيرا إلى أن عملية ترصد هذه البؤر مازالت مستمرة.

وذكر ذات المسؤول أن انتشار هذا النوع من البعوض الخطير سجل على مستوى كل من مقاطعات حسين داي (القبة، حسين داي)، باب الوادي (بولوغين، واد قريش)، بوزريعة (الأبيار، بني مسوس)، الشراقة (الحمامات)، الدار البيضاء (عين طاية، برج البحري، المرسى، برج الكيفان، الرويبة)، بئر مراد رايس (بئر خادم، سحاولة، جسر قسنطينة) وكذا الحراش (باش جراح)، درارية (دويرة وبابا حسن، خرايسية، درارية، العاشور)، زرالدة (سطاوالي، سويدانية، زرالدة).

وأشار ذات المصدر أن ظاهرة انتشار بعوض النمر في الجزائر العاصمة انتقلت من 14 بلدية سنة 2016 إلى 22 بلدية السنة المنصرمة ليصل هذه السنة 24 بلدية، ويتم رصد هذه البعوضة الخطيرة من طرف الفرق المختصة بطرق تقنية حيث يتم وضع أفخاخ خاصة عبر كامل إقليم الولاية تجمع من خلالها معلومات عن يرقاتها ونموها كما يتم تلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الأخضر (0560933366)، وكذا صفحة المؤسسة التي تتكفل بالرد على انشغالات المواطنين على الفايسبوك.

واستنادا لذات المصدر، من بين الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ظهور وتكاثر بعوض النمر الذي يتسبب في نقل الفيروسات المسببة للأمراض مثل حمى الضنك أو الشيكونغونيا وزيكا، هو المستنقعات والمياه الراكدة، مبرزا ضرورة العمل على تعزيز احترام شروط النظافة والصحة ويتعلق الأمر بانتهاج أساليب وقاية تتمثل في عدم ترك أحواض الماء أو أواني مملوءة وغير مغطاة إلى جانب تجفيف برك المياه المخصصة للنباتات المنزلية لتفادي تكاثر هذا البعوض.