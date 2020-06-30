أحصت الجزائر 336 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسب آخر تحيين لمصالح وزارة الصحة.

بعد تراجع طفيف أمس، عاود عدد الاصابات الجديدة نحو الصعود بتسجيل 336 إصابة جديدة، ليصل اجمالي المصابين 13907 في حين بلغ عدد الوفيات 921.

في المقابل تم تسجيل 223 حالة شفاء ليرتفع اجمالي المتعافين إلى 9897 وإحصاء 47 مريضا في العناية المركزة.

وحطمت ولاية سطيف رقما قياسيا جديدا بتسجيل 62 إصابة جديدة، تلتها العاصمة بـ 32 حالة ثم البليدة 26 والاغواط 21.

في حين سجلت 29 ولاية أقل من 5 اصابات ولم تسجل بالمقابل 14 ولاية أي اصابة جديدة.

عدد الاصابات المسجل خلال اليوم الأخير هو الأعلى منذ بداية جائحة كورونا، ويؤكد المنحى التصاعد للوضعية الوبائية المسجل منذ أسبوع.



