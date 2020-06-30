شدد المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي اليوم الثلاثاء بباتنة على "ضرورة انتهاج الصرامة في تطبيق الإجراءات والتدابير المتعلقة بمحاربة كوفيد-19.

و قال المدير العام خلال تدشينه للمقر الجديد لأمن الولاية بحي المنظر الجميل بعاصمة الولاية: "إنها رسالة أوجهها لكل ولايات الوطن على حد سواء".

و بعد أن اعتبر ذلك "قضية وطنية", اضاف المدير العام للأمن الوطن بأن السلطات العمومية أعطت تعليمات يستوجب تطبيقها محذرا في ذات السياق من الإهمال في تطبيق هذه الإجراءات الذي قد يؤدي- حسبه- إلى انتقال العدوى وتفشي أكثر للفيروس.

وأقد أشرف ذات المسؤول على تدشين 7 مقرات للشرطة أنجزت بالولاية لتدعيمالتغطية الأمنية لصالح المواطن و ضمانا لأمنه وممتلكاته.

و يتعلق الأمر في هذا الخصوص بمقر جديد لأمن الولاية ومجمع لمصالح الشرطة بمدينة باتنة يضم الأمن الحضري السابع وفرقة للبحث والتدخل ومصلحة لشرطة البيئة والعمران و مقرات أمن دوائر سقانة و أولاد سي سليمان وبوزينة وكذا مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بتيمقاد ومقر الأمن الحضري الخارجي لبلدية وادي الماء.