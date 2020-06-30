رفض صباح اليوم منتخبو المجلس الشعبي الولائي ببشار و بأغلبية كبيرة مقترحا تقدم به العضو السيد صابوني الحاج يقضي إلغاء جدول الأعمال المبرمج كليا، مع تخصيص هذه الدورة لدراسة ملف المنظومة الصحية وما يحدث في مستشفى "ترابي بوجمعة"، على أن يترافق ذلك مع تحقيق موسع من طرف منتخبي الولاية بمساعدة من وصفهم السيد صابوني بالأطباء الأكفاء والنزهاء، إلا أن المنتخبين استقر رأيهم بالحفاظ على برنامج الدورة كاملا و إدراج نقطة إضافية هي مطالبة مدير الصحة بإعداد تقرير عن تسيير جائحة "كوفيد19" ستتم مناقشته.



قال صابوني أنه استغرب من قيام المجلس الولائي وفي ظل هذه الظروف التي تمر بها ولاية بشار من وفيات بشكل يومي وتسيب كبير في تسيير المنظومة الصحية، إلى برمجة دورة يسقط منها ملف الصحة نهائيا، دون الإشارة إليه لا من قريب ولا بعيد، حيث تقرّر تخصيص عدة نقاط يعتبر صابوني أنها لا تحتل الأهمية الكبرى لدى سكان الولاية مقارنة مع "مسلسل مهازل قطاع الصحة" المتواصل، قبل أن يتم التعديل في برنامج الدورة و إضافة بند إعداد تقرير عن تسيير جائحة "كوفيد19" يعده مدير الصحة شخصيا، مستغربا عدم اللجوء إلى خيار التحقيق والمطالبة برحيل مدير الصحة نهائيا عن ولاية بشار،وغيرها من النقاط الحساسة التي جاءت في كلمته.



وأحدثت المطالب التي تقدم بها العضو صابوني "نقاشا حادا" بينه وبين الرئيس ثم مع عضوين من المجلس الولائي "اتهماه" صراحة أنه يمارس الشعبوية.



وفي جزئية من هذا النقاش أعلم رئيس المجلس الولائي صابوني أنه تم تقديم عدة تقارير ومقترحات فيما يخص قطاع الصحة وتسيير جائحة كورونا إلى كل المسؤولين بالولاية، إلا أنه لا أحد استجاب لها، وهنا ردّ عليه صابوني:" إذن فلنغلق هذا المجلس، ما دام لا فائدة من وجودنا".



وقال صابوني في تصريح للخبر أنه إذا كانت المطالبة بالتحقيق في المنظومة الصحية المتدهورة ببشار تسمى "شعبوية"، فإنه يعتز بهذا "الوصف"، مضيفا أنه سيحرر بيان تبرئة ذمة للتاريخ من دورة المجلس الولائي هذه ومستخرجاتها، بعد أن تم إسقاط ملف الصحة منها، قائلا:" كنت أتوقع من المجلس الولائي أن يتجه معي نحو اسقاط جميع برنامج الدورة لصالح ملف الصحة، و إذا بهذا الملف الحساس يناقش بتقرير يعده مدير القطاع لوحده، ويعرضه علينا فقط".