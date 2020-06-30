خرج صباح اليوم اعضاء الفرع النقابي للشبه الطبي ومعهم العشرات الممرضين داخل محيط مستشفى محمد بوضياف في وقفة احتجاجية من اجل لفت الانظار المسؤولين و ايصال مطالبهم الاجتماعية والعملية وابراز نقاطها المخطوطة بالبيان.



وشهد المؤسسة العمومية الاستشفائية بعاصمة الولاية بالبويرة، صراعات داخلية، تفاقمت خلال الفترة الاخيرة، ما عجل بخروج الطاقم الشبه الطبي اليوم في وقفة احتجاجية، للمطالبة الجهات المعنية التدخل وانهاء حالة الاحتكار و الانفراد بالقرارات التي تتخذها الادارة، دون الرجوع للتركيبة العمالية الطبية ما انعكس عليهم بالسلب والخوف وعدم العمل بكل طاقاتهم.



وتضمن بيان رئيس نقابة الشبه الطبيين بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالبويرة، المطالبة بتحقيق 11نقطة والمتمثلة في المطالبة بتوفير الامن للحماية من الاعتداءات اللفظية والجسدية الحق في توفير شروط الوقاية الصحية الضرورية لصحة العمال مع حق العمال في طب العمل الذي شهد اهمالا.كما تضمنت المطالب الحق في التكوين المتواصل للشبه الطبييين لرفع من قدراتهم العلمية، والكف عن العقوبات الادارية التعسفية والممارسة في حق العمال، كما اشاروا الى نقطة عدم احترام المرسوم التنفيذي من طرف الادارة والمتضمن اعفاء النساء الحوامل و وذوي الامراض للمزمنة و امهات الاطفال دون الاربع سنوات من العمل.



