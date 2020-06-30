ستشهد بعض أحياء ببلدتي الشراقة و الحمامات غرب العاصمة تذبذبا في التموين بالكهرباء أيام 2 و 6 و 7 و 8 جويلية المقبل بسبب أشغال تجديد تجهيزات الكهرباء، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز.



وستعرف أحياء حوش كلمان و حي 60 مسكن و المجمع السكني بوزاد علي ببلدية الشراقة و حي 26 مسكن نهج حميد قبلاج و حي 136 مسكن سيفا ببلدية الحمامات تذبذبا في التموين بالكهرباء يوم الخميس 2 جويلية من الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة مساءا.



و فيما يخص يوم الاثنين 6 جويلية سيمس هذا التذبذب كل من المجمع السكني بوزاد علي (جزئيا) بلدية الشراقة و حي 442 مسكن ببلدية الحمامات من الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة مساءا.



و في اليوم الموالي (7 جويلية) سيشهد كل من حي 91 مسكن و نهج حميد قبلاج ببلدية الحمامات تذبذبا في التموين بالكهرباء من الساعة التاسعة صباحا الى الرابعة مساءا حسب ذات البيان.



كما سيطال هذا التذبذب أحياء "في آس آي" مقابل القاعة متعددة الرياضيات و سوبرال ببلدية الشراقة و كذا 502 مسكن بلفودار و 64 مسكن اراسيل و المجمع السكني اراسيل ببلدية الحمامات يوم الأربعاء 8 جويلية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الرابعة مساءا.