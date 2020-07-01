أدانت محكمة سيدي امحمد رجل الأعمال علي حداد بـ 18 سنة حبسا نافذا وكل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ 12 سنة حبسا نافذا.

كما تم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد أشقاء علي حداد، أعمر حداد المدعو ربوح، عمر حداد، محمد حداد، سفيان حداد، مزيان حداد، بـ 4 سنوات حبسا نافذا، و8 مليون دينار غرامة، مع أمر بالإيداع في الحبس.

كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق، أويحيى احمد، بعقوبة 12 سنة حبسا، ومليون دج غرامة نافذة.

وأدانت المحكمة، الوزير الأول الأسبق، سلال عبد المالك بعقوبة 12 سنة حبسا ومليون دج غرامة.

فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

باقي الأحكام:

قاضي عبد القادر : 5 سنوات و 500 ألف دج غرامة.

عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي: 3 سنوات حبسا و 500 ألف دج غرامة.

عمار غول: 10 سنوات حبسا ومليون دج غرامة.

بدة محجوب ويوسف يوسفي: عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة.

عبد الغاني زعلان: 3 سنوات حبسا نافذا على الوزير الأسبق.

بوشوارب عبد السلام: 20 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة، مع الإبقاء على الأمر بالقبض.

وبرأت محكمة سيدي امحمد، مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم.