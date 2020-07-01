وقع كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار و كلاوديو ديسكالزي الرئيس المدير العام لشركة إيني الإيطالية ،اليوم الاربعاء ، على مراسيم تجديد ثلاث عقود ستسمح بتسويق الغاز الطبيعي الجزائري من طرف شركة “إيني” نحو السوق الإيطاليةإلى غاية عام 2049.

وحسب بيان شركة "سونطراك "، أن الطرفان وقع ثلاثة اتفاقيات غازية بهدف تسويق من طرف سوناطراك الغاز الطبيعي الذي سيتم انتاجه في حقول أورهود 2 وسيف فاطمة 2 وزملت العربي والتي يبلغ انتاجها السنوي ما يقارب 1.5 مليار م3، الى غاية 2049.

وكذا تم التوقيع على ملحق لعقد بيع الغاز بين سوناطراك وإيني الذي يحدد الشروط التجارية للسنة الغازية 2020-2021. وذكر البيان ، أن هذا العقد الذي يعود تاريخه إلى سنة 1977 من اجل تزويد السوق الإيطالية بالغاز الطبيعي، تم تجديده في ماي 2019 لمدة 8 سنوات الى غاية سنة 2027، بالإضافة إلى سنتين اختياريتين إضافيتين.

وأضاف البيان ،أن هذا الاجتماع يؤكد ارادة الطرفين في تطوير شراكتهما في مختلف قطاعات صناعة النفط والغاز وكذلك في مجال الطاقات المتجددة. وفي هذا الإطار، سيتم الشروع في إجراء الدراسات لإنجاز مشاريع محطات الطاقة الكهروضوئية جديدة مثل تلك التي تم انجازها في حقل BRN.