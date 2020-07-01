تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع في غليزان من توقيف 04 أشخاص بتهمة حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع.

وهذا بعد ورود معلومات إلى ذات المصلحة تفيد بوجود أشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء بوسط المدينة بالقرب من مؤسسة تعليمية مستغلين بذلك مركبة،

ليتم استغلال المعلومة من خلال تكثيف الأبحاث والتحريات التي مكنت من توقيف السالفي الذكر متلبسين بالجرم المنسوب إليهم وبعد إخضاع المركبة إلى التفتيش عثر بداخلها على 460 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام في المقاعد الخلفية للسيارة بالإضافة إلى هواتف نقالة و مبلغ مالي معتبر قدر بـ184000 دينار.وقد قدم المروجون إلى العدالة.