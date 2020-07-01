مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم و تزامنا مع موعد محاكمة ثلاثة معتقلين من نشطاء حراك بجاية ، سارعت سلطات أمن ولاية بجاية الى فرض حصار على ساحة حرية التعبير لمنع تجمع المتظاهرين الذين يطالبون باطلاق سراح الموقوفين.

و قد عمد رجال الأمن الى مداهمة التجمع و توقيف عدد من النشطاء منهم زهير مولاي ، الشرطي السابق رفقة ستة من مرافقيه و اقتيادهم الى مركز الشرطة حيث يتواجدون رهن الاعتقال .

و ينتظر أن تصدر اليوم الأحكام النهائية في شأن المعتقلين الثلاثة المتواجدين في السجن للأسبوع الثالث على التوالي و يرجح عدد من المحامين أن تؤجل القضية أو يطلق سراح المحبوسين .