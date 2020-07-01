التهمت حرائق الغابات 100 هكتار بولاية تيبازة في الفترة بين 1 جوان و 1 جويلية 50 بابمائة منها غابات والبقية موزعة بين الاحراش والبساتين والاشجار المثمرة حسب ما كشف عنه اليوم الاربعاء ، محافظ الغابات لولاية تيبازة بلعايب جمال.

واشار محافظ الغابات بولاية تيبازة على هامش تنصيب الرتل المتحرك المتخصص لمكافحة الحرائق الكبرى للغابات و المتكون من ثماني سيارات من نوع مرسيدس بينز الخاصة مجهزة لمكافحة حرائق الغابات على مستوى المقر السابق للحرس البلدي بسيدي موسى ببلدية الناظور في تييازة أن مصالحه تسجل بأسف احتراق 100 هكتار موزعة بين الغابات والأحراش والاشجار المثمرة خاصة بالجهة الغربية للولاية ،لتحتل تيبازة بذلك النرتبة الاولى وطنيا من حيث خسائر هذه الحرائق.

ولفت المسؤول الأول على قطاع الغابات أن أكبر مشكل يواجه مصالحه هو تبعية قطاع كبير من الغابات للخواص ما يزيد من متاعب مراقبة هذه الأخيرة ،داعيا المواطنين إلى الانخراط في المحافظة على الثروة الغابية خاصة في ظل هذه الظروف التي تشهدها الجزائر تزامنا وانتشار وباء كورونا ،خاصة في ظل استهداف المواطنين للغابات كأماكن للراحة في ظل غلق الشواطئ بقرار ولائي.

وسيسمح الرتل المتحرك الذي تم تنصيبه اليوم والمتكون من 8 شلحنات من نوع مرسيدس بينز بمكافحة الحرائق الكبرى للغابات على مستوى ولايتي تيبازة والشلف.