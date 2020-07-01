أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، أوقفت يوم 30 جوان 2020 قرب بني عباس، بولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة، تاجري مخدرات كانا على متن مركبتين 02 رباعيتي الدفع محملتين بكمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بأربعة 04 قناطير و9.2 كيلوغرام.

في سياق متصل، أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك أيضا، تاجري مخدرات وضبطت 48.5 كيلوغرام من الكيف المعالج وشاحنتين ومركبة سياحية، بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، فيما حجز عناصر الدرك الوطني 6997 قرص مهلوس كانت بحوزة تاجري مخدرات بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة.

من جهة أخرى، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ثلاثة 03 مولدات كهربائية وأربع 04 مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 26 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة بالناحية العسكرية الخامسة وبني صاف بالناحية العسكرية الثانية.

كما تم توقيف (43) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان.