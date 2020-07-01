عبرت حركة مجتمع السلم عن "انشغالها" الكبير فيما يخص الوضع الاقتصادي للبلاد، في ظل تراجع الريع الطاقوي والتآكل المستمر لمخزون احتياطي الصرف.

وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي عن "انشغالها الكبير لتطورات الأوضاع المالية للبلاد في ظل التبعية لمخزون احتياطي الصرف الآيل للنفاذ قريبا دون القدرة حاضرا وفي المدى المنظور على تجديده بسبب تراجع الريع الطاقوي ذاته في بلادنا".

وحسب الحركة فإن هذه الأوضاع تجعل الجزائر معرضة للعودة إلى المديونية رغم ما وصفتها بـ"التطمينات غير الواقعية ولا العلمية للمسؤولين".

وأضافت "حمس" في بيانها أن تحريك عجلة الاقتصاد يتطلب "الحكم الراشد والوقت والاستقرار وبيئة أعمال مناسبة، ولا يمكن التوصل إلى هذه الظروف المأمولة دون التغيير السياسي الفعلي والعميق".

من جهة أخرى، أكد الحركة أن مقترحاتها فيما يخص مسوّدة الدستور حملت 240 تعديلا وإضافة و47 حذفا.

وفيما يخص الشأن الليبي، ذكرت "حمس" بـ"الموقف المبدئي للجزائر القائم على الاعتراف بالشرعية، وتُحمل السلطات الفرنسية أزمات الشعب الليبي منذ البداية إلى الآن، وكذا الدول العربية الراعية للفتن المعادية لإرادة الشعوب".