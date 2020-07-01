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يجب التعامل مع الفيروس على أنه جزء من حياتنا

العالم
1 يوليو 2020 () - إ.ب/وكالات
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قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، اليوم الأربعاء، إنه يجب التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على أنه جزء من حياتنا الطبيعية خاصة مع صعوبة استمرار إجراءات فرض الحظر والقيود على حركة المواطنين.

وأشارت المتحدثة - خلال مؤتمر صحفي للمكتب الاقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية, عقد عبر تقتنية الفيديو كونفراس، اليوم الأربعاء، إلى أن زيادة أعداد المصابين بالفيروس يمكن تفسيره بزيادة قدرة الدول على إجراء التحاليل والكشف عن المزيد من الحالات، وتخفيف التدابير الاجتماعية، بالإضافة إلى أن البلدان المتضررة من النزاعات تواجه تحديات الإبلاغ عن الإصابات.

وأكدت أنه مع فتح الأماكن وتخفيف الإجراءات الاحترازية "هناك خطر يتمثل في زيادة الحالات وأن رفع القيود والحظر لا يعني التخلص من الإجراءات الوقائية من خلال الكشف على الحالات وتتبع المخالطين، ومع فتح المطارات يجب مواصلة التدابير الاحترازية لنقاط الدخول، وعلى الأشخاص الذين يخرجون من منازلهم إتباع تدابير الحماية".

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