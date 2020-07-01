كشف والي البليدة، كمال نويصر، عن رفع طاقة استقبال مستشفيات الولاية ب 100 سرير إضافي وذلك من أجل تكفل أفضل بالعدد المتزايد للمرضى المصابين بفيروس كوفيد-19.

وقال نويصر أنه "بفتح الأسبوع المقبل للمصلحة الجديدة على مستوى المركز الإستشفائي الجامعي فرانس فانون التي تضم 100 سرير، يرتفع العدد الإجمالي للأسرة المتواجدة على مستوى مستشفيات الولاية إلى 700 سرير مما سيساهم كثيرا في تخفيف الضغط على المصالح الموجودة ومواجهة أي ضغط جديد محتمل".

وأوضح المسؤول الأول عن الولاية أنه رغم الإقبال المتزايد للمرضى على المستشفيات إلا أن عدد الأسرة المشغولة حاليا يقدر بحوالي 450 سرير بعد أن كان منذ حوالي عشرة أيام 355 سرير مما يجعلنا نقول أنه "لدينا هامش استقبال لا بأس به".

وأشار إلى أن الطريقة الجديدة لعلاج المرضى المتمثلة في بقاء المريض لمدة يومين في المستشفى ثم مغادرته له لاستكمال العلاج في المنزل, ساعدنا في عملية تدوير عدد الأسرة على مستوى هياكل الاستقبال خصوصا مع ارتفاع عدد المرضى.