أعلنت مصالح ولاية الجزائر في بيان لها اليوم الأربعاء عن الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية لاسيما تنظيم حفلات الزواج والختان والتي تشكل عوامل من شأنها أن تساهم في إنتشار الجائحة وذلك في إطار التدابير لتعزيز المسعى التدريجي و المرن لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) .

وأوضح البيان أنه عملا بما تم إقراره من طرف مصالح الوزير الأول من تدابير صحية وقائية ترمي إلى تعزيز المسعى التدريجي و المرن المعتمد لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وتسيير الوضع الصحي الإستعجالي المرتبط بهذا الوباء أنه تقرر الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية, لاسيما تنظيم أعراس الزواج والختان والتي تشكل عوامل من شأنها أن تساهم في إنتشار الجائحة.

وأشار ذات المصدر أنه تم إخضاع مختلف المحلات والأنشطة التجارية المرخص لأصحابها بمزاولة نشاطاتهم للمراقبة الدورية لمصالح وزارة التجارة, مرفوقة بالقوة العمومية وهذا للوقوف على مدى التزام التجار وامتثالهم لبروتوكولات الوقاية الصحية, لاسيما فرض إرتداء الكمامات الواقية و التباعد الاجتماعي بحيث أن أي مخالفة لهذه التدابير ستعرض صاحبها إلى الغلق الفوري للمحل, سحب للسجل التجاري بالإضافة إلى العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الشأن.