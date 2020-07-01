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توزيع عدد الإصابات حسب الولايات

أخبار الوطن
1 يوليو 2020 () - إسلام.ب
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بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 14272 حالة، منها 365 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء.

وسجلت 8 ولايات 20 حالة جديدة أو أكثر تصدرتها ولاية سطيف بـ39 إصابة.

إجماليا، تبقى البليدة (1643) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1495) ثم سطيف (1281).

 

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1643 (+14)               

الجزائر: 1495 (+30)             

سطيف: 1281 (+39)              

وهران: 858 (+21)                 

قسنطينة 603  (+18)

ورقلة: 474 (+20)

تيبازة: 447 (+27)

عين الدفلى: 432 (+7)

باتنة: 360 (+21)  

بجاية: 356 (+3)                                   

تلمسان: 351 (+12)                        

المدية: 307 (+5)

أم البواقي: 274 (+0)

عنابة: 273 (+20)

 الجلفة: 267 (+6)

برج بوعريريج: 254 (+2)

تيارت: 251  (+2)

تيزي وزو: 244 (+8)                

المسيلة: 235 (+0) 

الأغواط: 226 (+4)

 بومرداس: 219 (+24)

الوادي: 211 (+19)                                                                                                        

معـسكر: 205 (+1)                                                                      

بسكرة: 202 (+2)

البويرة: 193 (+7) 

خنشلة: 193 (+1)

سكيكدة: 190 (+0)

أدرار: 183 (+11)                                        

تبسة: 182 (+1)

بشار: 179 (+0)

غرداية: 156 (+4)

عين تموشنت: 139 (+0)

مستغانم: 135 (+1)

سوق أهراس: 130 (+8)

ميلة: 121 (+1)

سيدي بلعباس: 120 (+1)

تيسمسيلت: 119 (+3)

جيجل: 114 (+7)

قالمة: 112 (+1)                         

الشلف: 99 (+0)

البيض: 85 (+0)

نعامة: 84 (+0)

غليزان: 75 (+0)                                                 

الطارف: 61 (+0)

تمنراست: 56 (+5)

سعيدة: 40 (+0)                                                            

تندوف: 25 (+9)                  

إليزي: 13 (+0)

 

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كورونا

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