أقدم العشرات من المواطنين من سكان تاجنانت، اليوم، على غلق الطريق الوطني رقم 5 في المدخل الشرقي للمدينة، جاء ذلك تعبيرا عن رفضهم المطلق لنهب العقار والمساس بالجيوب العقارية.

وكانت القطرة التي أفاضت الكأس وأخرجت المحتجين إلى الشارع، هو إقدام أحد المستثمرين بمباشرة الأشغال أمس على مستوى حديقة عمومية واقعة بحي 704مسكنا، وهي القطعة التي سبق للبلدية أن خصصتها لمرفق عمومي ضمن مخطط شغل الأراضي، قبل أن يمنحها الوالي السابق لأحد المستثمرين، بطريقة غير قانونية يقول المحتجون.

ويصر مواطنو تاجنانت على إيصال صوتهم ورسالتهم للوالي وللسلطات العليا للبلاد، برفض نهب العقار.

كما طالب المحتجون والي ميلة بالتدخل لإلغاء الاستفادات المشبوهة كما تعهد بذلك وكشف عنه في بيان أصدره سابقا.