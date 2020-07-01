أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، عن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الفوري بتخصيص حصة سكنية إضافية لولاية تندوف تقدر بـ450 وحدة سكنية.

وصرح جراد، في تصريح للتلفزيون العمومي، بأن هذه الحصة تضاف إلى تلك التي وزعت أمس الثلاثاء بمناسبة زيارة الوزير الأول إلى ولاية تندوف، رفقة وفد وزاري، والمقدرة بـ1402 وحدة سكنية.

و أضاف بأن رئيس الجمهورية "أمر بتوزيع السكنات الجاهزة بتندوف في اقرب الاجال حتى يستفيد منها سكان الولاية وقاطنو الأحياء القصديرية على وجه الخصوص موضحا أن هذا القرار جاء استجابة لسكان الولاية".