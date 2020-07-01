إمكانية الاستنجاد بالفنادق والتحاليل بالمخابر الخاصة مسموحة

أخبار الوطن
1 يوليو 2020 () - إ.ب/وأج
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أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الأربعاء، عن إمكانية الاستنجاد بالفنادق التابعة للقطاعين العام والخاص "إذا تطلب الأمر ذلك" لتغطية العجز الذي تعرفه المؤسسات الاستشفائية في التكفل بمرضى كوفيد-19 ببعض مناطق الوطن.

وقال الوزير خلال ندوة صحفية حول الوضعية الوبائية لفيروس كورونا بالوطن أن الخلية العملياتية المكلفة بإعداد تحقيق وبائي عبر الوطن، تقوم بدراسة الوضعية الوبائية للمناطق التي تعرف انتشارا واسعا للفيروس، مرجعا الارتفاع في عدد الحالات خلال الأيام الأخير إلى "عدم احترام التدابير الوقائية من طرف بعض المواطنين".

من جهة أخرى، كشف الوزير أن المخابر التابعة للقطاع الخاص يمكنها "من الآن فصاعدا" إجراء التحليل العيادية (بي.سي.ار) لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد المسؤول الأول عن القطاع أن الوزارة "ستسمح بداية من اليوم للمخابر التابعة للقطاع الخاص التي تتوفر على الكفاءات اللازمة والعتاد الطبي بإجراء التحاليل العيادية لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا على حسابها الخاص".

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