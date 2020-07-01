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سجّل ليونيل ميسي هدفه الـ700 من ضربة جزاء في المباراة التي جمعت بين ناديه برشلونة ونادي أتليتيكو مدريد يوم الثلاثاء بالدوري الإسباني الممتاز (لا ليغا).

وأحرز ميسي، هدّاف نادي برشلونة العملاق، هدفه التاريخي بضربة خفيفة استقرت في شباك حارس مرمى أتليتيكو يان أوبلاك الذي حاول صدها، ولكن لسوء حظه قفز إلى الاتجاه المعاكس.

وجعل الهدف الذي سجله ميسي برشلونة متقدما 2-1 في المباراة، قبل أن يسجل أتليتيكو هدف التعادل.

وما زال برشلونة في المركز الثاني بالدوري، بنقطة واحدة خلف ريال مدريد.

وكان الهدف الذي سجله ميسي من خلال ضربة الجزاء هذه هو الهدف الـ630 الذي يسجله في 724 مشاركة في صفوف برشلونة.

ولعب المهاجم الأرجنتيني دورا في الهدف الأول الذي سجله برشلونة في المباراة، عندما ضرب الكرة الركنية التي سددها اللاعب دييغو كوستا واستقرت في شباك أتليتيكو.

وسنحت لكوستا، لاعب تشيلسي السابق، فرصة الثأر عندما منح أتليتيكو ضربة جزاء بعد أن تعرض لاعب أتليتيكو يانيك كاراسكو لخطأ في منطقة جزاء برشلونة.

ولكن ضربة الجزاء التي نفذها كاراسكو لم تفلح في تسجيل هدف، في البداية، إذ تمكن حارس برشلونة مارك أندريه دير ستيغن من الدفاع عن مرماه. وأمر حكم المباراة بإعادة ضربة الجزاء لأن دير ستيغن تحرك من موقعه قبل الأوان. وسجل سول نيغويز الهدف لصالح أتليتيكو، قبل أن يعيد ميسي الصدارة لبرشلونة.

وتمكن نيغويز من تسجيل هدف التعادل ثانية من خلال ضربة جزاء أخرى، وهو ما قد يكلف برشلونة الكثير في السباق نحو بطولة الدوري.

ميسي ينضم إلى "نادي الـ700"

يعني الهدف الـ700، الذي جاء بعد 14 شهرا من تسجيل ميسي هدفه الـ600 لبرشلونة، أنه انضم إلى نخبة مختارة.

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فحسب المعلومات التي نشرتها مؤسسة (Rec.Sport.Soccer)، يعد ميسي الآن واحدا من 7 لاعبين تمكنوا من تسجيل 700 هدف في مشوارهم الكروي.

ويترأس القائمة اللاعب التشيكي - النمساوي يوزف بيكان الذي سجل 805 أهداف، ويتبعه روماريو، اللاعب البرازيلي الأسطوري، الذي يبلغ رصيده 772 هدفا، ومن ثم يأتي بيليه الغني عن التعريف والذي يبلغ رصيد أهدافه 767.

أما أسطورة الكرة المجرية بوشكاش، فقد سجل 746 هدفا، ويأتي بعده المهاجم الألماني السابق غيرد مولر الذي سجل 735 هدفا.

كيف سجّل أهدافه الـ 700؟

سجّل ليونيل ميسي معظم أهدافه بقدمه اليسرى - 582 من مجموع الأهداف - بينما لم يسجل بقدمه اليمنى إلا 92 هدفا.

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وسجل ميسي 52 من أهدافه من خلال ضربات حرة مباشرة و90 من خلال ضربات جزاء.

وجاء معظم الأهداف التي سجلها من خلال جهود في داخل منطقة الجزاء (580 هدفا) و120 هدفا من خارج منطقة الجزاء.