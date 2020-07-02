تمكنت فرق الحماية المدنية العلمة مدعمة بفرقة التعرف والإنقاذ في الأماكن الوعرة Grimp19 التابعة للوحدة الرئيسية للحماية المدنية سطيف، سهرة أمس الأربعاء، من إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 75سنة بعد سقوطها في بئر ببوجنادة بلدية القلتة الزرقاء دائرة العلمة.

وأوضح بيان الحماية المدنية ،أنه تم إخراج الضحية سالمة معافاة بعد ساعة ونصف من وصول النجدة، من داخل قناة البئر ذات قطر 40سم على عمق حوالي 40 مترا. حيث تكفلت بها فريق سيارة الإسعاف الطبية وتم نقلها إلى مستشفى الخثير صروب بالعلمة.