شرع، اليوم الخميس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد رفقة وفد هام متكون من إطارات الإدارة المركزية، بزيارة ميدانية لولاية سطيف لمعاينة مخبر التحاليل الجديد المتعلق بكوفيد-19.

وفي سياق البرنامج الوطني لمكافحة فيروس كورونا، تهدف هذه الزيارة الميدانية إلى الاطلاع على مستوى التكفل بمرضى كوفيد-19 ومدى جاهزية الفرق الطبية وتقديم الدعم لهم والاستماع لانشغالاتهم.

للإشارة تشهد ولاية سطيف ارتفاع قياسي لعدد الإصابات بفيروس كورونا، ما جعلها منذ أكثر من أسبوع من بين أهم بؤر تفشي المرض في الجزائر.