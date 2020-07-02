نظم اليوم الخميس، أطباء وشبه الطبيين والعمال بالمستشفى المرجعي لولاية سكيكدة، وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها برحيل القابض الذي رفض صب المنحة التي قررها رئيس الجمهورية للعاملين في قطاع الصحة حدث هذا الرفض في الوقت الذي دفعت مختلف المؤسسات الاستشفائية المنحة لمختلف عمالها، حسب ما أكده رئيس الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مولود بالكامل، لـ "الخبر".

ويضيف نفس المتحدث أن القابض قد ضرب بكل المحاولات عرض الحائط وهو الأمر الذي زاد من غضب العمال وقرروا رفقة الفرع النقابي للخروج إلى ساحة المستشفى المرجعي بعد تمسك القابض بقرار الرفض دون تقديم أسباب ذلك وهذا التعنت قد يزيد من تعقيد الوضعية.

الأطباء والشبه طبيين والعمال لم يتوقفوا خلال وقفتهم الاحتجاجية بمطالبة القابض بالرحيل ،مع التهديد برفع شكوى إلى وصايته وزارة المالية من أجل تحويله من المستشفى، مؤكدين انه في كل مرة ما يكون سببا في عرقلتهم وفي تأخر صب الأجور بالرغم من انه تقدم له كل التسهيلات من قبل إدارة المستشفى من حيث لوازم العمل، وختم الغاضبون وقفتهم بتمسكهم بقرار النقابة والقاضي برحيل القابض.

وتجدر الإشارة أننا حاولنا الاتصال بالقابض غير أن هذا الأخير لم يفتح الباب الرئيسي لمصلحته.