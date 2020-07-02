أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الخميس، أن 25 إلى 30 في المئة من حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا في الجزائر عائلية.

وشدد الوزير خلال زيارة إلى ولاية سطيف على ضرورة تجنب التجمعات العائلية كالأعراس والجنائز.

وحول الوضعية الوبائية في عاصمة الهضاب العليا، أكد الوزير تفاؤله بقرب دخول 3 مخابر للكشف عن الفيروس حيز الخدمة، أحدهم تابع لأحد الخواص الذي عرض استخدامه دون مقابل.

وأضاف بأنه قد تم إسداء تعليمات من أجل توفير الكواشف بالعدد الكافي من طرف معهد باستور بالجزائر العاصمة لضمان تكفل أفضل بالمواطن.

وحسب الوزير فإن "عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع كثيرا خلال الأسابيع الأخيرة بسطيف على اعتبار أن هذه الولاية شاسعة و تعرف كثافة سكانية كبيرة، كما أنها محور مروري هام بشرق البلاد".

وفيما يخص الاستشفاء وحالة التشبع التي تعرفها مستشفيات الولاية، أكد الوزير تواصله مع مسؤولي وزارة الداخلية لتسخير الفنادق والهياكل والمراكز التابعة لمختلف القطاعات للحالات الغير خطيرة، وذاك لتخفيف الضغط على المؤسسات الصحية.