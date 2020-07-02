تعرض المدافع الدولي الجزائري لنادي سبال، محمد فارس إلى إصابة على مستوى الفخذ، مساء أمس الأربعاء خلال استقبال نادي ميلان (2-2) لحساب الجولة الـ29 للبطولة الإيطالية لكرة القدم.

اللاعب، الذي أقحم في بداية الشوط الثاني، اضطر إلى ترك مكانه في الدقيقة الـ77 بعد تعرضه للإصابة على مستوى الفخذ، حيث يخشى ابتعاده عن الميادين حتى نهاية الموسم، حسب ما أوضحته وسائل إعلام محلية.

ولم يسلم اللاعب السابق لنادي بوردو (الرابطة الفرنسية الأولى) والبالغ من العمر 24 سنة، من لعنة الإصابات التي ما فتئت تلاحقه منذ مدة، حيث تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الفخذ عقب كأس إفريقيا للأمم-2019 بمصر والتي فاز بها "الخضر".