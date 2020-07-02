أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور جمال فورار، اليوم الخميس، عن تسجيل 385 إصابة جديدة بالجائحة خلال آخر 24 ساعة.

وتعتبر هذه الحصيلة اليومية لعدد الإصابات الأعلى منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر، ما يعني تحطيم الرقم القياسي ليوم أمس والمقدر بـ365 حالة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 14657 حالة.

في المقابل تتواصل حالة الاستقرار في عدد الوفيات اليومية بتسجيل 8 حالات جديدة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 928 وفاة.

وبلغ العدد الإجمالي لعدد الوفيات 10342 بعد تسجيل 302 حالة تعافي جديدة، وهي ثاني أكبر حصيلة يومية منذ بداية انتشار الفيروس.

كما أعلن نفس المتحدث أن 48 مريضا مازال يتواجد في العناية المركزة.