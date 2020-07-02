بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 14657 حالة، منها 385 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس.

وسجلت ولاية سطيف أكبر حصيلة جديدة بـ69 إصابة متبوعة بالجزائر العاصمة بـ40 إصابة.

إجماليا، تبقى البليدة (1665) في صدارة عدد الحالات متبوعة بالجزائر العاصمة (1535) ثم سطيف (1350).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

البليدة: 1665 (+22)

الجزائر: 1535 (+40)

سطيف: 1350 (+69)

وهران: 875 (+17)

قسنطينة 613 (+10)

ورقلة: 488 (+14)

تيبازة: 461 (+14)

عين الدفلى: 433 (+1)

بجاية: 375 (+19)

باتنة: 362 (+2)

تلمسان: 359 (+8)

المدية: 311 (+4)

عنابة: 288 (+15)

الجلفة: 286 (+19)

أم البواقي: 277 (+3)

تيارت: 264 (+13)

برج بوعريريج: 259 (+5)

تيزي وزو: 249 (+5)

الأغواط: 238 (+12)

المسيلة: 235 (+0)

بومرداس: 219 (+0)

معـسكر: 212 (+7)

الوادي: 211 (+0)

بسكرة: 205 (+3)

البويرة: 205 (+12)

خنشلة: 195 (+2)

أدرار: 192 (+9)

سكيكدة: 190 (+0)

تبسة: 190 (+8)

بشار: 180 (+1)

غرداية: 172 (+16)

عين تموشنت: 142 (+3)

مستغانم: 137 (+2)

سوق أهراس: 130 (+0)

تيسمسيلت: 125 (+6)

سيدي بلعباس: 123 (+3)

ميلة: 121 (+0)

جيجل: 117 (+3)

قالمة: 112 (+0)

الشلف: 100 (+1)

البيض: 89 (+4)

نعامة: 89 (+5)

غليزان: 81 (+6)

الطارف: 61 (+0)

تمنراست: 58 (+2)

سعيدة: 40 (+0)

تندوف: 25 (+0)

إليزي: 13 (+0)